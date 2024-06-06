"Цей чоловік – монстр": жінка скасувала весілля через те, що наречений зробив з її котом

Ліза перебувала у стосунках з Томом 7 років. Пара готувалася до весілля. Упродовж цієї історії кохання було декілька "тривожних дзвіночків". Водночас остання крапля, після якої Ліза скасувала весілля, – просто жахлива.

На той час у майбутнє весілля Ліза вклала близько 40 тисяч доларів. Водночас вчинок Тома перекреслив все хороше, що було в їхній історії.

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Одного ранку Том прислав моторошне повідомлення

Одного ранку Ліза вирушила до крамниці. Несподівано Том надіслав їй повідомлення: "Я вивіз твого кота". Спершу Ліза подумала, що пухнастику стало погано, й наречений повіз його до лікаря. Однак правда була – жахливою.

Том вивіз кота до парку й залишив там. Причиною такого звірства стало те, що пухнастик начебто подряпав його автівку. Коли Ліза збагнула, що трапилося, вона розридалася. А тоді кинулася до парку шукати кота. На жаль, наразі знайти пухнастика не вдалося. Хоча Ліза не втрачає надії й докладає всіх зусиль.

Весілля з Томом вона скасувала негайно. Користувачі мережі підтримали її рішення, заявивши, що "цей чоловік – просто монстр" і "таке не пробачають за жодних обставин". Дехто навіть зауважує, що ця трагедія могла врятувати Лізі життя: якщо Том здатний так вчинити з котом, отже, в майбутньому він міг би бути здатним на все найгірше у стосунках з дружиною.