"У сексі нас троє – я, чоловік і свекруха": жінка поділилася у мережі криком душі

Жінка на ім'я Вівіан поділилася у мережі криком душі. Віднедавна у їхніх з чоловіком стосунках з'явилася третя – свекруха. І все пішло шкереберть.

Вівіан розповіла, що через два місяці після її весілля у ДТП загинув свекор. Свекруха дуже тяжко пережила трагедію й попросила, щоб єдиний син – чоловік Вівіан – тимчасово переїхав до неї. Вівіан була не проти. Вона ще не підозрювала, що "турботлива мама" почне руйнувати її шлюб.

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До переїзду Вівіан з чоловіком дуже часто займалися сексом. Медовий період давав про себе знати. Однак все змінилося, коли за стіною з'явилася свекруха.

Щоразу, коли Вівіан та її коханий намагаються зайнятися сексом, свекруха перериває їх. Стукає у двері, щоб щось запитати, скаржиться на погане самопочуття, вимагає, аби син терміново відвіз її до лікаря або сходив за чимось до крамниці.

Ніч свекруху не зупиняє

Ніч – не виняток. Вівіан з чоловіком не можуть залишитися наодинці.

Байдуже, котра година. Навіть, якщо 03:00, свекруха стукає у наші двері, запитуючи: "що робите?". Або розповідає чоловікові, як їй погано,

– ділиться Вівіан.

Ба більше, свекруха звинувачує Вівіан у крадіжці речей. Не обходиться й без критики без жодних причин. Найбільше дістається стравам, які готує Вівіан. Чоловік намагається захистити дружину, однак тоді свекруха тисне на нього своїм поганим самопочуттям.

Вівіан зізнається, що стосунки з чоловіком зійшли нанівець. Все частіше жінка задумується про розлучення.