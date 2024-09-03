Жінка розлучилася з чоловіком, коли дізналася правду про парубоцьку вечірку

Жінка дізналася про те, що вчинив її коханий на парубоцькій вечірці. Вона хотіла скасувати весілля за 3 дні до церемонії, однак батько не дозволив їй це зробити. Через 2 тижні після весілля ображена дружина таки подала на розлучення.

Розкішне весілля, на якому не було кохання

Стосунки між нареченими завжди були непростими, однак у них була спільна дитина, то ж вони планували одружитися.

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За 3 дні до весілля наречена дізналася, що її майбутній чоловік зрадив її на парубоцькій вечірці, до того ж – декілька разів. Жінка намагалася скасувати весілля, однак її батько не дозволив це зробити. Він сказав, що "надто пізно", мовляв, вже все оплачено й гості купили квитки на літак та забронювали проживання.

Весілля таки відбулося, і воно було шалено дорогим та розкішним. Чого на ньому точно не було, так це щастя і кохання. Ніхто з гостей не знав, що насправді відбувається між нареченими.

Після одруження жінка зрозуміла, що не може пробачити вчинок чоловіка. Вона зв'язалася з адвокатом і всього за 2 тижні після весілля подала на розлучення.

Я думаю, що частково це також був суспільний тиск. Люди, які були разом так довго і мають спільну дитину, відчувають себе вимушеними,

– сказала подруга жінки.

У коментарях до цього допису користувачі мережі засудили вчинок батька нареченої, який змусив її одружитися з чоловіком, який її не кохає.