Боялася зізнатися, що дуже старша: наречений дізнався про вік коханої за день до весілля

40-річний Йосітака та 65-річна Акі з Японії разом вже 11 років, з яких 4 – у шлюбі. Зараз пару зовсім не бентежить різниця у віці, однак раніше Акі страшенно боялася зізнатися коханому про свій справжній вік, то ж зробила це всього за день до весілля.

Жінка 7 років приховувала свій справжній вік

До зустрічі один з одним Йосітака та Акі вже були одружені й мали дітей. Їхні невдалі шлюби завершилися розлученнями.

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29-річний Йосітака познайомився з Акі, яка була власницею бару у японському стилі, й одразу нею захопився. Чоловік ще кілька разів приходив у бар Акі, а потім наважився запросити її на побачення. Йосітака розумів, що Акі старша від нього, але припускав, що лише на кілька років. Жінка боялася зізнатися, що насправді їй 54 роки, то ж сказала чоловіку, що їй 44 роки.

Акі завжди дуже радісна і має гарний вигляд, її шкіра досі гладка й сяюча. Жінка приховувала свій справжній вік від коханого впродовж 7 років.

Реакція нареченого на правду

На початку 2020 року закохана пара вирішила одружитися. У той час у світі була епідемія коронавірусу і жінка боялася, що може заразитися. Вона розуміла, що чоловік мусить знати її справжній вік, щоб не заплутати лікарів у разі чого. Усього за день до одруження Акі зізналася Йосітаці, що старша від нього на 25 років. Жінка страшенно боялася, як він відреагує, але була приємно вражена.

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Мені взагалі однаково на твій справжній вік, це не має значення. Найважливіше те, чому ти не сказала мені раніше, щоб тобі не довелося так довго хвилюватися,

– відповів чоловік.

Акі пояснила, що у японському суспільстві існує упереджене ставлення до жінок зрілого віку. Мовляв, вони не можуть ходити на побачення або одружуватися з молодшими чоловіками. Саме тому вона боялася сказати правду.

Зараз подружжя досі щасливе разом. Акі та Йосітака звільнилася зі своїх робіт й почали багато подорожувати й вести свій ютуб-канал.