Історія про добро: жінка повернула загублену обручку завдяки незнайомці з фейсбуку

Тері Роуленд зі штату Вайомінг, США, загубила свою обручку на дорозі. Та з'ясувалося, що світ не без добрих людей і вже за 2 дні дорогоцінна річ повернулася до своєї власниці.

Як жінка загубила обручку

4 березня Тері разом зі своїм чоловіком Роулендом їхали додому з Вітменда. Тоді жінка й загубила обручку.

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Тері на мить зняла кільце, щоб намастити руки лосьйоном. У цей момент Роуленд зупинився на трасі, щоб випустити їхнього собаку з автомобіля. Жінка також вийшла з машини, щоб розім'яти ноги.

Обручка лежала у мене на колінах. Я навіть не подумала про неї і вистрибнула з автомобіля. Я впевнена, що кільце просто впало з моїх колін прямо біля того місця, де ми припаркувались,

– розповіла Тері.

Коли собака повернувся, подружжя сіло в автомобіль і поїхало далі. Десь через 30 хвилин Тері зрозуміла, що на її пальці нема обручки. Жінка заметушилася й почала шукати кільце біля себе. Вона припустила, що каблучка впала десь поруч, то ж вирішила знайти її вже по приїзду.

Та коли подружжя повернулося додому, то обшукало всю машину, а обручку не знайшло. Тоді Тері і Роуленд вирішили, що каблучка могла випасти у місці, де вони припаркувалися. Оскільки це був вечір неділі, подружжя запланувало поїхати на пошуки аж через тиждень – на наступні вихідні.

Чому незнайомка погодилася відшукати обручку

Роуленд наполягав, щоб Тері опублікувала допис про загублену обручку у фейсбуці, адже до вихідних було ще довго. Жінка знайшла місцеву групу у соцмережі і поділилася своєю історією. Їй відповіла Бренді Доріті, яка збиралася проїжджати саме ту місцевість, де Тері загубила каблучку. Незнайомка сказала, що зупиниться на тій парковці й пошукає кільце.

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Насправді історія Тері була близькою Бренді, і саме тому вона відгукнулася. Кілька років тому жінка також загубила обручку. Її чоловік знайшов кільце лише через півтора року в загоні, де сім'я тримає коней. Бренді розуміла, як це – втрачати дорогоцінну річ.

Бренді одразу знайшла каблучку Тері, адже вона була на тому самому місці, яке описала жінка. Вже у вівторок Тері отримала свою обручку. Вона була дуже щасливою і надіслала Бренді грошову винагороду.