Усі думають, що йому 12 років, – жінка показала свого чоловіка, який має дуже юний вигляд

Ебігейл та Стюарт щасливі разом у шлюбі й виховують близнюків. От тільки 27-річний Стюарт має настільки молодий вигляд, що люди часто думають ніби Ебігейл є його мамою.

Жінка засмутилася через коментарі щодо зовнішності її чоловіка

Ебігейл розповіла про цю ситуацію у соцмережах і неабияк засмутилася. Їй не подобається те, що люди думають ніби її чоловік – підліток.

Читайте також Уже не діти: якими були весілля найпопулярніших зірок Disney

Жінка опублікувала в тіктоці відео й попросила користувачів відгадати, де є батько її дітей. На кадрах був Стюарт та дядьки малюків. Та визначити справжнього батька ніхто не зміг. Коли Ебігейл показала, хто є її чоловіком, дехто з користувачів був приголомшений.

Дозвольте познайомити вас зі своїм чоловіком Стюартом. Йому 27 років, а не 12, і він батько наших близнюків,

– сказала жінка.



Ебігейл та Стюарт / Фото з сімейного архіву пари

У коментарях люди почали залишати здивовані коментарі:

"Це схоже на те, що вчителька має стосунки зі своїм учнем у середній школі";

"Якщо чесно, він дійсно схожий на вашого сина";

"Ти виглядаєш приблизно мого віку, а мені 27 років, але твій чоловік виглядає так, ніби він все ще навчається в середній школі";

"Він виглядає підлітком, але, чесно кажучи, саме те, як він одягається, робить його молодшим".



Ебігейл наполягає, що її чоловік – не підліток / Скриншот з відео

Оскільки жінка була засмучена такими коментарями, то деякі люди написали, що вони чудова пара й помітно, що Ебігейл та Стюарт кохають один одного. То ж яка різниця, що про їхню зовнішність думають інші?