Історія, від якої холоне кров, сталася у Південній Африці. Ентоні Жубер вирішив порибалити разом з сином Джеєм-Пі. Спершу все було без пригод.

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Водночас у процесі риболовлі Ентоні довелося зайти в озеро. Крокодил, вочевидь, перебував у засідці. Не встиг Ентоні ступити у воду, як крокодил обходив щелепами його ногу.

Крокодил бив головою так, що Ентоні впав.

Я не бачив своїх ніг і бачив лише його зуби та злі очі, які дивилися на мене, поки він повільно відступав на глибину, щоб затягнути мене на дно і втопити,

– розповів чоловік.

Ентоні пригадав, що у такій ситуації треба намагатися виколоти крокодилу очі. Однак все було марно. Ентоні вже не бачив своїх ніг. Здавалося, що порятунок вже неможливий. На щастя, в останню мить наспіла Еннеліз. Вона схопила палицю й почала лупцювати нею крокодила. Зрештою, він був змушений відпустити Ентоні.

Попри кровотечу, його вдалося врятувати. Тим часом люди з різних куточків світу захоплюються мужністю Еннеліз.