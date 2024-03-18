Дозволяла чоловіку спати з іншими, коли була вагітною: жінка приголомшила зізнанням про шлюб

У наш час багато подружніх пар вирішують відкрити свої стосунки для інших людей. Даніель розповіла, що коли чоловік вперше заговорив про те, щоб вони почали зустрічатися з іншими людьми, вона була ображена.

Дружина встановила 2 правила для чоловіка

Даніель разом зі своїм чоловіком Річом вже 14 років. Вони виховують спільних дітей і тримають від них у секреті те, що зустрічаються з іншими людьми.

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Зізнаюся, мені було боляче, коли Річ запитав, чи хочу я бути в немоногамних стосунках. Я навіть ніколи про таке не чула. Але він хотів переконатися, що ми будемо разом протягом тривалого часу, оскільки у нас був миттєвий зв'язок,

– сказала Даніель.

Хоча спершу дружина була не в захваті від такої ідеї чоловіка, та згодом вона погодилася. Коли Даніель була вагітною, вона дозволила Річу займатися сексом з іншими жінками.

У дружини є лише 2 правила, які вона встановила для свого чоловіка:

не зустрічатися з друзями друзів;

стосунки з іншими жінками ніяк не мають впливати на їхню сім'ю.

Тепер Даніель також зустрічається з іншими чоловіками, і вона в захваті від цього. Жінка навіть їздила у відпустку зі своїм бойфрендом на Гаваї, а Річ у той час залишався з дітьми.

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"Такі подорожі додають мені енергії та радості. Це наче втеча", – пояснила Даніель.

У такі моменти Даніель та Річ говорять дітям, що їдуть у подорож на кілька днів і обов'язково привезуть їм щось у подарунок.

У коментарях до відео жінки деякі люди сказали, що Річ просто "промив їй мізки" і взагалі для чого вони одружувалися. Хтось звинувачував Даніель у тому, що вона не хоче брати на себе зобов'язання. Та були багато й позитивних коментарів, у яких люди писали, що також практикують відкриті стосунки.