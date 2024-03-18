Позволяла мужу спать с другими, когда была беременной: женщина ошеломила признанием о браке

В наше время многие супружеские пары решают открыть свои отношения для других людей. Даниэль рассказала, что когда муж впервые заговорил о том, чтобы они начали встречаться с другими людьми, она была обижена.

Жена установила 2 правила для мужа

Даниэль вместе со своим мужем Ричем уже 14 лет. Они воспитывают общих детей и держат от них в секрете то, что встречаются с другими людьми.

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Признаюсь, мне было больно, когда Рич спросил, хочу ли я быть в немоногамных отношениях. Я даже никогда о таком не слышала. Но он хотел убедиться, что мы будем вместе в течение длительного времени, поскольку у нас была мгновенная связь,

– сказала Даниэль.

Хотя сначала жена была не в восторге от такой идеи мужа, и впоследствии она согласилась. Когда Даниэль была беременной, она позволила Ричу заниматься сексом с другими женщинами.

У жены есть только 2 правила, которые она установила для своего мужа:

не встречаться с друзьями друзей;

отношения с другими женщинами никак не должны влиять на их семью.

Теперь Даниэль также встречается с другими мужчинами, и она в восторге от этого. Женщина даже ездила в отпуск со своим бойфрендом на Гавайи, а Рич в то время оставался с детьми.

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"Такие путешествия добавляют мне энергии и радости. Это как побег", – объяснила Даниэль.

В такие моменты Даниэль и Рич говорят детям, что едут в путешествие на несколько дней и обязательно привезут им что-то в подарок.

В комментариях к видео женщины некоторые люди сказали, что Рич просто "промыл ей мозги" и вообще для чего они женились. Кто-то обвинял Даниэль в том, что она не хочет брать на себя обязательства. Но были много и положительных комментариев, в которых люди писали, что также практикуют открытые отношения.