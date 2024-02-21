Мій чоловік виявився геєм, але ми і далі разом, – жінка вразила своєю історією

Бреланд Еморі Кент одружена вже близько 5 років. Та вже після весілля її чоловік зрозумів, що він гей. Однак це не стало причиною для розлучення подружжя.

"Я не ризикну ще раз одружитися"

Бреланд вирішила відверто поділитися своєю історією у тіктоці. Користувачі мережі були шоковані тим, що вона й далі залишається зі своїм чоловіком.

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Хоч це звучить як сатира, але, на жаль, це не так,

– підтвердила жінка те, що її чоловік – гомосексуальний.

Уже багато років між чоловіком та жінкою нема романтичних стосунків. Однак їхнє кохання розпочалося з дружби, то ж зараз вони повернулися до того, з чого починали – подружжя є просто близькими друзями.

Бреланд не хоче розлучатися, бо не має наміру одружуватися знову. Історія з чоловіком її так засмутила, що вона більше не хоче розпочинати нові стосунки. Зараз подружжя цілком влаштовує жити разом як друзі. До речі, чоловік навіть відверто говорить дружині про свої романи з іншими чоловіками.

"Мені здається, що більшість чоловіків такі. Я більше не ризикую, тому ніякого шлюбу", – сказала Бреланд.

Щоправда, вона зауважила, що якщо зустріне достойного чоловіка, то розлучиться.

Бреланд запевняє, що не відчуває романтичних почуттів до свого чоловіка-гея і ситуація, у якій вони опинилися, її цілком влаштовує. Та коментатори у мережі шкодують дівчину й наголошують, що вона варта кращого.