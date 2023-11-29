Жінка підловила чоловіка на зраді у момент, коли він їй освідчувався: що вона відповіла

Що ви знаєте про найгірше освідчення у світі? Тіффані Лінн з Нью-Йорка дізналася, що коханий зраджує їй саме в той момент, коли він робив їй пропозицію руки та серця. Розповісти про цю історію жінка наважилася лише через 10 років.

Історія невдалого освідчення трапилася ще у 2013 році. Тіффані знадобилося цілих 10 років і близько 10 тисяч доларів на терапію, аби нарешті змогти заговорити про це.

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Зради бойфренда тривали 2 роки

Тіффані була дуже закохана у Сі Джея. У той день вони з хлопцем були в Орландо, штат Флорида. Сі Джей вирішив взяти участь у шоу "Фактор страху", яке транслювали у прямому ефірі. Тіффані тримала у руках його телефон і знімала все на відео.

У середині шоу Сі Джей на всю країну запитав у Тіффані, чи вийде вона за нього заміж. Дівчина ще не встигла відчути радості, як саме у той момент на телефон коханого прийшло повідомлення: "Гаразд, йди і одружуйся з нею! Вона безпечний вибір для тебе". А далі в повідомленні невідома жінка критикувала останній секс Сі Джея.

У цей момент світ Тіффані перевернувся догори дриґом. Згодом вона дізналася, що її хлопець мав таємні сексуальні стосунки з авторкою повідомлення усі 2 роки, які вони були разом.

Найкращий момент в моєму житті перетворився на найгірший,

– розповіла дівчина.

Оскільки за освідченням спостерігало багато глядачів, Тіффані зібралася з силами, посміхнулася і жодним словом не обмовилася про те, що тільки-но дізналася. Вона прийняла каблучку з діамантом, а лише потім сказала, що знає про зраду.

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Сі Джей не заперечував, а почав одразу просити пробачення і ще одного шансу. Тіффані була дуже закохана, тому пробачила нареченому. Однак стосунки завершилася через 2 місяці, адже дівчина постійно думала про зраду коханого. Навіть розкішна каблучка викликала у неї лише негативні емоції.

Вона вирішила розповісти свою історію, щоб довести іншим жінкам, що жахливі освідчення трапляються, але їм потрібно це пережити.

До речі, раніше ми писали історію дівчини, яка 8 років очікувала на заручини, але момент освідчення виявився жахливим. Тепер вона ніяк не може пережити це і навіть думає про скасування весілля. Що не так зробив її наречений – читайте тут.