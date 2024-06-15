Чеклист здорових стосунків: перевірте ваші взаємини з партнером
Джерело:mentoly.ua
Зараз в тренді говорити про "здорові стосунки", та мало хто знає, що насправді означає це поняття. Здорові стосунки – це основа для щасливого життя пари, та для усіх вона може бути різною.
Багато пар можуть називати різні ознаки "здорових стосунків", однак є деякі речі, які базові для всіх. Вони вимагають зусиль від обох партнерів для того, щоб бути щасливими.
Читайте також Дуже спекотно: 3 нові романтичні історії, які можна переглянути за вечір
Психологи підготували чеклист, який дозволить вам зрозуміти, чи щасливі й здорові ваші стосунки. Для цього вам потрібно дати відповіді на запитання, які наведені нижче.
Якими є здорові стосунки
- Ви з партнером любите один одного, але не втрачаєте у стосунках своєї індивідуальності. Ви досі дві людини, з власними бажаннями й думками.
- Ви можете відкрито говорити про речі, які вас турбують, та ділитися власними переживаннями й емоціями.
- Ніхто з вас не ставиться до іншого як "господар", адже ви – рівні.
- Ви нормально ставитеся до конструктивної суперечки.
- Кожен з вас бере особисту відповідальність за власне щастя, а не звинувачує в нещасті іншого.
- Вам подобається проводити вільний час разом.
- Ви обоє працюєте над тим, щоб зберегти романтику у стосунках.
- Ви однаково турбуєтеся і дбаєте один про одного.
- Кожен з вас бачить сенс і задоволення у житті і за межами стосунків.
- Ви уникаєте маніпуляцій один одним.
- Ви нормально ставитеся до бажання партнера мати особистий простір.
- Ви відкриті до зростання один одного і нового досвіду.
- Ви заохочуєте один одного до розвитку та повного розкриття потенціалу.
Якщо у вас всі або більшість відповідей на ці запитання є позитивними, то ваші стосунки розвиваються у правильному напрямку. Пам'ятайте, що основа всіх взаємин – це комунікація. Навіть якщо у вас були негативні відповіді, то ви можете обговорити їх зі своїм партнером.