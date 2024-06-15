Чеклист здорових стосунків: перевірте ваші взаємини з партнером

Зараз в тренді говорити про "здорові стосунки", та мало хто знає, що насправді означає це поняття. Здорові стосунки – це основа для щасливого життя пари, та для усіх вона може бути різною.

Багато пар можуть називати різні ознаки "здорових стосунків", однак є деякі речі, які базові для всіх. Вони вимагають зусиль від обох партнерів для того, щоб бути щасливими.

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Психологи підготували чеклист, який дозволить вам зрозуміти, чи щасливі й здорові ваші стосунки. Для цього вам потрібно дати відповіді на запитання, які наведені нижче.

Якими є здорові стосунки

Ви з партнером любите один одного, але не втрачаєте у стосунках своєї індивідуальності. Ви досі дві людини, з власними бажаннями й думками.

Ви можете відкрито говорити про речі, які вас турбують, та ділитися власними переживаннями й емоціями.

Ніхто з вас не ставиться до іншого як "господар", адже ви – рівні.

Ви нормально ставитеся до конструктивної суперечки.

Кожен з вас бере особисту відповідальність за власне щастя, а не звинувачує в нещасті іншого.

Вам подобається проводити вільний час разом.

Ви обоє працюєте над тим, щоб зберегти романтику у стосунках.

Ви однаково турбуєтеся і дбаєте один про одного.

Кожен з вас бачить сенс і задоволення у житті і за межами стосунків.

Ви уникаєте маніпуляцій один одним.

Ви нормально ставитеся до бажання партнера мати особистий простір.

Ви відкриті до зростання один одного і нового досвіду.

Ви заохочуєте один одного до розвитку та повного розкриття потенціалу.

Якщо у вас всі або більшість відповідей на ці запитання є позитивними, то ваші стосунки розвиваються у правильному напрямку. Пам'ятайте, що основа всіх взаємин – це комунікація. Навіть якщо у вас були негативні відповіді, то ви можете обговорити їх зі своїм партнером.