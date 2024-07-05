Наречені вимагають від гостей по 300 доларів за вхід на весілля і це не враховуючи подарунок

Наречені вирішили влаштувати весілля на виноробні й зобов'язали гостей самим платити за вхід на територію. При чому сума чимала – 300 доларів. Дружка настільки обурилася цьому правилу, що вирішила не йти на весілля.

Надто дороге весілля для гостей

Двоюрідна сестра нареченої, яка мала бути дружкою на святі, розповіла, що вже витратила 1000 доларів на дівич-вечір нареченої. Крім того, вона планувала подарувати молодятам 500 доларів на весілля.

Читайте також Наречений, у якого не було грошей, влаштував весілля-сюрприз у метро: як відреагувала наречена

Дівчина була приголомшена, коли отримала посилання на резервацію місця на весіллі, і прочитала, що повинна заплатити 300 доларів за вхід на виноробню. Вона вирішила подзвонити нареченій і перепитати, чи правильно вона все зрозуміла. Натомість наречена сказала сестрі, що всі гості повинні платити за себе самі.

Я надзвичайно роздратована. Це настільки огидно,

– сказала дружка.

Жінка не могла відмовитися від відвідування весілля сестри, то ж заплатила 300 доларів. Особливо ця ситуація роздратувала дружку тим, що весілля на виноробні, а вона не вживає алкоголь, то платить ні за що.

Користувачі мережі зауважили, що поведінка наречених є ненормальною. Вони не можуть запрошувати гостей і казати їм платити. "Платити за відвідування події, де також очікують подарунок? Ні в якому разі. Це не нормально", – писали у коментарях.

Згодом дружка залишила ще один коментар під дописом – вона послухала думку користувачів мережі і повідомила нареченій, що не прийде на весілля. При цьому жінка планує надіслати молодятам подарунок. До речі, виноробня повернула їй 300 доларів.