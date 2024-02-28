"За кого я вийшла заміж?": жінка розповіла про шлюб з брехуном й "підірвала" тікток

Жінка з ніком ReesaTeesa за лічені дні стала зіркою тіктоку. Її історія про життя з чоловіком-брехуном вразила користувачів мережі з різних куточків світу.

ReesaTeesa зняла понад 50 відео. У кожному з них вона розповідає нові деталі про свій шлюб, щоб глядачі могли зібрати історію як пазл.

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Історія ReesaTeesa

Свого колишнього обранця ReesaTeesa називає "Легіон". Вони познайомилися у 2020 році незадовго до того, як світ скувала пандемія COVID-19. ReesaTeesa розповіла, що дорогою на побачення у неї в автомобілі лопнула шина. Наразі жінка вважає це поганим знаком. Однак тоді "Легіон" зустрів її, допоміг з авто й замінив шину.

Карантин пара вирішила проживати разом. ReesaTeesa щодня ще більше закохувалася у чоловіка. "Легіон" був дуже товариським. Щодня він зідзвонювався зі своїми родичами. Згодом ReesaTeesa та "Легіон" почали замислюватися над створенням сім'ї. Чоловік розповів, що є віцепрезидентом компанії, яка виготовляє спеції. "Легіон" наголошував, що має гроші, однак вони – на офшорних рахунках.

У 2021 році пара одружилася. ReesaTeesa завагітніла, однак, на жаль, втратила дитину. Подружжя вирішило переїхати у просторий будинок. Однак "Легіон" так і не зміг надати гроші для початкового внеску. Ба більше, він взагалі не зміг підтвердити, що у нього є хоч якісь гроші.

Далі ReesaTeesa з'ясувала, що чоловік використав фальшивий номер соціального страхування. Жінка почала розплутувати клубок брехні й дійшла до правди, яка шокує.

Ким насправді виявився "Легіон"

У реальності "Легіон" – оператор навантажувача. Він щодня телефонував своїм родичам, з якими насправді роками не підтримував зв'язок. А віцепрезидент компанії – насправді його брат. Окрім того, "Легіон" брехав, що його донька від першого шлюбу померла. Насправді дівчина, на щастя, жива.