"Моя королева": як Циганков став головним романтиком українського футболу
Віктор Циганков вкрай рідко ділиться деталями особистого життя. Водночас його дописи про сімейне життя шанувальники завжди зустрічають оваціями.
Кохану Роману Віктор зворушливо називає my Queen. У 2023 році закохані відсвяткували 5-ту річницю разом. Love 24 розповідає, що відомо про їхню історію кохання.
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"Дякую, що ти є у моєму житті"
Тривалий час ЗМІ публікували новини про те, що Віктор перебуває у стосунках з таємничою красунею. Згодом стало відомо, що дівчину звуть Романа. Вона – з Вінниці й навчалася у США.
У 2021 році Віктор опублікував зворушливе відео, яке підписав "кохана, дякую, що ти є в моєму житті". Того ж року пара полетіла відпочивати на Мальдівах. У райській атмосфері Віктор освідчився. Романа відповіла заповітне "так". Віктор опублікував зворушливі світлини й зауважив, що "все тільки починається".
Романтичні кадри після освідчення / Фото з інстаграму Віктора Циганкова
Весілля відбулося у червні 2022 року у Києві. На той час вже тривало повномасштабне вторгнення Росії в Україну. За декілька годин до весілля росіяни атакували українську столицю. А вже невдовзі після публікації весільних кадрів Віктор публікував відео моторошних руйнувань: росіяни завдали ударів про їхній з Романою рідній Вінниці.
У березні 2023 року у подружжя народився син Леон. Віктор та Романа опублікували теплі фото з малюком.
Щаслива сім'я / Фото з інстаграму Віктора Циганкова
Віктор продовжує ділитися щасливими кадрами у мережі. Він зворушливо та романтично освідчується у коханні дружині.