Шлюб Раяна Гослінга висить на волосині: до кого його приревнувала дружина

Раян Гослінг та Єва Мендес – одна з найміцніших пар Голлівуду. Однак зараз інсайдери подейкують, що їхній шлюб дав тріщину. Актор навіть вирішив взяти паузу в роботі, щоб більше часу приділити дружині та дітям.

Проблеми у подружньому житті акторів

Акторка Єва Мендес буцімто досі ревнує коханого до його колишньої дівчини Рейчел МакАдамс, з якою Гослінг зіграв закоханих у фільмі "Щоденник пам'яті".

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Гослінг та МакАдамс зустрічалися 2 роки після зйомок фільму "Щоденник пам'яті". Їхній роман завершився у далекому 2007 році, однак актори підтримують дружні стосунки. Єва Мендес буцімто проти цього.

Єва все ще добре знає про неймовірну історію кохання Раяна та Рейчел. Вона знає, що Рейчел у тривалих стосунках, але все одно нервується, коли Раян навіть говорить про неї,

– заявили інсайдери.

Зауважимо, Рейчел МакАдамс з 2018 року перебуває у стосунках зі сценаристом Джеймі Лінденом і народила йому двох дітей.

Причиною ревнощів Мендес нібито могло стати те, що Гослінг і МакАдамс часто бачаться на світських заходах, куди сама дружина актора не ходить. Вона вже багато років тому поставила кар'єру на паузу, щоб присвятити себе вихованню дітей. Гослінг за це неодноразово публічно дякував дружині й казав, що завдячує їй за свій успіх.

Акторське подружжя не коментувало цю інформацію, та й взагалі Гослінг і Мендес рідко говорять про особисте. Вони вважають, що щастя любить тишу й намагаються зберігати приватність у таких речах. Зараз Гослінг вирішив взяти паузу від роботи, щоб більше часу провести з дітьми та Євою.