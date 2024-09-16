Ніколи не робіть так: 3 звички у сексі, які можуть зруйнувати ваші стосунки

Секс – це важлива частина романтичних стосунків. До інтимних питань потрібно підходити з урахуванням бажань партнера, інакше ви ризикуєте зіпсувати не лише свій настрій, а й стосунки.

Сексологи назвали 3 звички у сексі, які можуть зіпсувати ваші стосунки. На щастя, вони поділилися секретами, як усе виправити, пише Daily Mail.

Читайте також Міг би виповнитися 51 рік: кого кохав Пол Вокер, який загинув у страшній ДТП

Ігнорування потреб партнера

Тренерка зі стосунків Кеті Флауерс заявила, що стосунки, у яких один з партерів дбає лише про власні бажання під час сексу, приречені на провал. Інша людина відчуватиме, що нею нехтують, то ж загалом сексу може стати не таким приємним для обох партнерів.

Якщо ви думаєте лише про себе, коли справа доходить до сексу, і не берете до уваги задоволення вашого партнера, тоді ваші інтимні стосунки можуть зруйнуватися,

– сказала експертка з питань сексу та стосунків Анабель Найт.

Секс – це більше ніж просто оргазм. Він про зв'язок між двома людьми та глибоку близькість. Важливо поважати бажання коханої людини і відверто говорити про власні, лише тоді у вас гарантовано буде гаряча ніч.

Прохання про секс

Настирливі прохання до коханої людини робити те, що їй не подобається, точно не матимуть позитивного ефекту на ваші стосунки. Засновниця секс-платформи MakeLoveNotPorn Сінді Геллоп пояснила, що таке часто трапляється, коли чоловіки просять жінок зайнятися анальним сексом. Якщо ви вже кілька разів почули рішучу відмову, то не наполягайте більше. Прийміть бажання коханої людини.

Цікаво Чоловік скасував весілля через смс, яке наречена відправила його 12-річній доньці

Думки про те, що існує "правильний" секс

Люди часто порівнюють свій секс з досвідом друзів чи з порно. Хтось шукає ідеальну кількість чи тривалість сексу, ідеальні прелюдії. Однак важливо зрозуміти, що не існує якогось "правильного" варіанту розвитку подій, головне – щоб вам обом було добре.

Одна з найбільших помилок, яку люди можуть робити в спальні, полягає в тому, що вони думають, що існує "правильний" спосіб кохатися,

– пояснила Анабель Найт.

Вона додала, що важливіше не те, як часто у вас секс, а яка у нього якість. Тому не зациклюйтеся на стереотипах.