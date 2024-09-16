Никогда не делайте так: 3 привычки в сексе, которые могут разрушить ваши отношения

Секс – это важная часть романтических отношений. К интимным вопросам нужно подходить с учетом желаний партнера, иначе вы рискуете испортить не только свое настроение, но и отношения.

Сексологи назвали 3 привычки в сексе, которые могут испортить ваши отношения. К счастью, они поделились секретами, как все исправить, пишет Daily Mail.

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Игнорирование потребностей партнера

Тренер по отношениям Кэти Флауэрс заявила, что отношения, в которых один из партеров заботится только о собственных желаниях во время секса, обречены на провал. Другой человек будет чувствовать, что им пренебрегают, поэтому в целом секс может стать не таким приятным для обоих партнеров.

Если вы думаете только о себе, когда дело доходит до секса, и не принимаете во внимание удовольствие вашего партнера, тогда ваши интимные отношения могут разрушиться,

– сказала эксперт по вопросам секса и отношений Анабель Найт.

Секс – это больше чем просто оргазм. Он о связи между двумя людьми и глубокой близости. Важно уважать желания любимого человека и откровенно говорить о собственных, лишь тогда у вас гарантированно будет горячая ночь.

Просьба о сексе

Назойливые просьбы к любимому человеку делать то, что ему не нравится, точно не будут иметь положительного эффекта на ваши отношения. Основательница секс-платформы MakeLoveNotPorn Синди Гэллоп объяснила, что такое часто случается, когда мужчины просят женщин заняться анальным сексом. Если вы уже несколько раз услышали решительный отказ, то не настаивайте больше. Примите желание любимого человека.

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Мысли о том, что существует "правильный" секс

Люди часто сравнивают свой секс с опытом друзей или с порно. Кто-то ищет идеальное количество или продолжительность секса, идеальные прелюдии. Однако важно понять, что не существует какого-то "правильного" варианта развития событий, главное – чтобы вам обоим было хорошо.

Одна из самых больших ошибок, которую люди могут делать в спальне, заключается в том, что они думают, что существует "правильный" способ заниматься любовью,

– объяснила Анабель Найт.

Она добавила, что важнее не то, как часто у вас секс, а какое у него качество. Поэтому не зацикливайтесь на стереотипах.