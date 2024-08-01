"У мене вже є обручка": що відомо про таємниче особисте життя Ярослави Магучіх

Тривалий час Ярослава Магучіх тримала особисте життя у таємниці. Тому восени 2023 року шанувальники були приємно шоковані: улюблена спортсменка – заручилася.

Спершу Ярослава не розкривала жодних деталей. Однак давала зрозуміти шанувальникам, що – щаслива у стосунках. Love 24 розповідає, що відомо про цю історію.

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"Моє серце – зайняте"

Ярослава одного разу розповіла: їй дуже пощастило будувати стосунки з людиною, яка розуміє її спосіб життя. Вона зауважувала, що її коханий – бар'єрист. Ярослава додавала: навіть на збори вони виїжджають в один і той самий час. Окрім того, вона відповіла на запитання, чи важко поєднувати спорт та стосунки й зауважила, що все – можливо, якщо хочеш поєднати щось й докладаєш для цього зусилля.

Згодом ЗМІ назвали й ім'я обранця Ярослави. Він – Назар Степанов – син тренерки Ярослави.



Назар і Ярослава / Viva

А згодом Ярослава зізналася, що – вже заручена. Особливий момент розпочався в Америці, а завершився у Києві, в родинному колі.

У мене вже є обручка! Найцікавіше, що про обручку я знала. Перед цим ми були в Америці. Він хотів, аби все підійшло. Він сказав: "У мене є пропозиція, від якої ти не маєш права відмовитись". Повів мене до ювелірки і сказав: "Вибирай". Після вибору я віддала йому обручку зі словами: "Тримай, я чекаю пропозицію",

– розповіла Ярослава.

Тим часом сама пропозиція відбулася, коли закохані повернулися в Україну. Це відбулося у родинному колі. Тоді ж Ярослава зауважила, що її коханий – син її тренерки. Цим вона підтвердила, що зустрічається з Назаром.