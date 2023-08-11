Точно не рожевий: який колір найбільше приваблює партнерів

Після перм'єри фільму "Барбі" світ заполонив рожевий колір. Більшість почала масово перевдягатися у рожевий одяг, використовувати відповідні аксесуари, ба навіть їжу готувати з дотриманням рожевого балансу.

Але чи приваблює такий колір потенційних партнерів? Існує чимало досліджень, висновки яких різняться. Ми зібрали найпопулярніші теорії і ділимося ними у цьому тексті.

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Червоний – то любов і не лише

Було проведено досить багато досліджень того, який же колір приваблює чоловіків та жінок. Зрештою, переміг один – червоний! Він найбільше привертає чоловічу увагу, запам'ятовується і асоціюється з пристрастю. Жінки більше відчували сексуальний потяг до чоловіків у червоному. Для них він означав вищий соціальний статус і впевненість власника.

Але важливо, що його має бути в міру. Якщо хочете дійсно запам'ятатися партнеру – оберіть один акцент. Для чоловіків це може бути сорочка чи навіть хустинка на піджаку. Для жінок – вишукана сукня чи червоні губи.

Джулія Робертс у фільмі "Красуня" / Touchtone Pictures

Зверніть увагу як героїня Джулії Робертс у фільмі "Красуня" використовувала цей колір у своїх образах. Червоний жакет, сорочка, зав'язана на талії, і та сама розкішна червона сукня. Можливо, саме це і привернуло увагу головного героя.

Але не лише червоний є фаворитом серед жінок.

Все, що личить його очам

Опитування Medical Daily показало, що 36% жінок скажуть "так" чоловіку у фіолетовому одязі. На другому місці опинився чорний, який назвали ідеальним для першого побачення. Він вселяє довіру та складає відчуття надійності.

Дослідження від Esquire виділило фаворитом синій колір. До слова, червоного серед варіантів не було. А також серед улюбленців опинився і білий колір. Але тут є одне "але" і стосується воно безпосередньо образу чоловіка. Найбільше привабили ті, хто був одягнений у білу сорочку чи футболку в тандемі з джинсами.

Він Дізель у фільмі "Форсаж" / GILES KEYTE, UNIVERSAL PICTURES

Саме такому образу частенько віддавав перевагу герой Віна Дізеля у фільмі "Форсаж". Можливо, він був дуже зручний для персонажа бойовика. Тому який би колір не отримав першість, краще обрати той, з яким ви почуваєтеся найупевненіше в собі. Або який личить вашим очам.