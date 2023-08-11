Но привлекает ли такой цвет потенциальных партнеров? Существует множество исследований, выводы которых различаются. Мы собрали самые популярные теории и делимся ими в этом тексте.

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Красный – это любовь и не только

Было проведено достаточно много исследований того, какой цвет привлекает мужчин и женщин. В конце концов победил один – красный! Он больше всего привлекает мужское внимание, запоминается и ассоциируется со страстью. Женщины больше испытывали сексуальное влечение к мужчинам в красном. Для них он означал более высокий социальный статус и уверенность владельца.

Но важно, что его должно быть в меру. Если хотите действительно запомниться партнеру – выберите один акцент. Для мужчин это может быть рубашка или даже платок на пиджаке. Для женщин – изысканное платье или красные губы.

Джулия Робертс в фильме "Красотка" / Touchtone Pictures

Обратите внимание как героиня Джулии Робертс в фильме "Красотка" использовала этот цвет в своих образах. Красный жакет, рубашка, завязанная на талии, и то самое роскошное красное платье. Возможно, именно это и привлекло главного героя.

Но не только красный фаворит среди женщин.

Все, что подходит под цвет глаз

Опрос Medical Daily показал, что 36% женщин скажут "да" мужчине в фиолетовой одежде. На втором месте оказался черный, названный идеальным для первого свидания. Он вселяет доверие и создает чувство надежности.

Исследование от Esquire выделило фаворитом синий цвет. К слову, красного среди вариантов не было. А также среди первых оказался и белый. Но здесь есть одно "но" и касается оно непосредственно образа мужчины. Больше всего привлекли те, кто был одет в белую рубашку или футболку в тандеме с джинсами.

Вин Дизель в фильме "Форсаж" / GILES KEYTE, UNIVERSAL PICTURES

Именно такой образ частенько предпочитал герой Вина Дизеля в фильме "Форсаж". Возможно, он был очень удобен для персонажа боевика. Поэтому какой бы цвет ни получил первенство, лучше выбрать тот, с которым вы чувствуете себя увереннее в себе. Или подходящий вашим глазам.