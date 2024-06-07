На перший погляд, хороший хлопець = ідеальний чоловік. Спершу з ним – легко, спокійно, весело. Він зазвичай – розслаблений та у хорошому настрої. Однак згодом це грає злий жарт з сімейним життям.

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Чому з "хорошим хлопцем" так важко будувати стосунки

Психолог Девід Перл розповів, що 70% його клієнтів – "хороші хлопці". У повсякденному житті вони майже не йдуть на конфлікт. А якщо конфронтації вже не уникнути, вважають найкращим варіантом першими перепросити. Спершу інший партнер або партнерка можуть навіть радіти, з яким чуйним чоловіком вони зустрічаються.

Водночас згодом все піде не так. Наступний етап – у парі страждають двоє. "Хороший хлопець" досі боїться йти на відкриту конфронтацію, однак вже застосовує пасивну агресію та різноманітні маніпуляції.

На третьому етапі – інший партнер або партнерка фактично мусять взяти на себе всю відповідальність за те, що відбувається з парою. Бо "хороший хлопець" не може ухвалити жодного рішення. Чоловіки приховують свої почуття, жінки сердяться, у результаті – все йде шкереберть. Психологи зауважують, що найгостріше проблема "хорошого хлопця" проявляється саме у гетеросексуальних стосунках. Нерідко на дружину чоловіки переносять досвід спілкування з власними мамами.

Геть невдоволений сімейним життям "хороший хлопець" може почати шукати розраду в алкоголі. З цього починається шлях в нікуди.

То ж робити "хорошим хлопцям"

На щастя, не все так погано, як може здатися спершу. "Хороші хлопці" можуть побудувати міцні здорові стосунки, у яких кожен висловлює свої думки та почуття. Однак найкращий шлях до цього – психотерапія.