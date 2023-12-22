Кому освідчаться у новорічну ніч: 2 знаки зодіаку

Частина людей зустрінуть 2024 з коханою людиною. До речі, двом знакам зодіаку освідчаться.

Так, кохані Тельців і Стрільців можуть зробити пропозицію, пише 24 Канал. Відповідайте так, як підказує серце.

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Телець

Ймовірно, ця новорічна ніч стане для вас дуже особливою. Кохана людина може сказати найзаповітніші слова. Не стримуйте своїх емоцій. Кохайте і будьте коханими.

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Стрілець

Уже в перші секунди Нового року партнер може освідчитися вам. Це буде дуже мило та зворушливу. Довіртеся власному серцю. Попереду щасливе подружнє життя, сповнене любові та романтики.

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