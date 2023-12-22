Кому освідчаться у новорічну ніч: 2 знаки зодіаку
22 грудня 2023, 09:00Читать новость на русском
Частина людей зустрінуть 2024 з коханою людиною. До речі, двом знакам зодіаку освідчаться.
Так, кохані Тельців і Стрільців можуть зробити пропозицію, пише 24 Канал. Відповідайте так, як підказує серце.
Цікаво Зустріне кохання на все життя: якому знаку зодіаку пощастить у 2024 році
Телець
Ймовірно, ця новорічна ніч стане для вас дуже особливою. Кохана людина може сказати найзаповітніші слова. Не стримуйте своїх емоцій. Кохайте і будьте коханими.
Гороскоп для Тельців
До речі Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2024 рік
Стрілець
Уже в перші секунди Нового року партнер може освідчитися вам. Це буде дуже мило та зворушливу. Довіртеся власному серцю. Попереду щасливе подружнє життя, сповнене любові та романтики.
Гороскоп для СтрільцівЗверніть увагу! Зірки пророкують, що 2024 стане для 4 знаків зодіаку роком кохання. Зокрема, Стрільців, Скорпіонів, Терезів і Риб. Детальніше про це читайте за посиланням.