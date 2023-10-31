Вони завжди повертаються до колишніх: 4 знаки зодіаку
Здебільшого люди важко переживають розлучення. Частина намагається назавжди забути колишніх, тим часом інші готові знову й знову повертатися.
Так, Телець, Рак, Риби та Терези, готові дати людям другий шанс, передає 24 Канал. Вони повертаються до колишніх.
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Телець
Представники цього знаку зодіаку – вперті романтики. Вони дуже віддані своєму партнеру. Тельці можуть важко переносити розставання та повертатися до колишніх.
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Рак
Сентиментальні Раки після розлучення можуть впадати у відчай. Вони готові дати партнеру ще один шанс. Тож можуть повернутися.
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Терези
Цим знаком зодіаку керує Венера – планета кохання, краси та гармонії. Терези цінують баланс у стосунках і ненавидять конфронтації. Зіткнувшись з розривом, ці люди намагаються зберегти теплі стосунки з колишнім партнером. Врешті-решт вони можуть повернутися і спробувати ще раз.
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Риби
Ці чуйні та творчі люди багато вкладають у стосунки. Після розриву Рибам може бути важко розірвати емоційний зв'язок. Вони готові дати другий шанс і відновити стосунки.
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