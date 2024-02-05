Розійдуться до кінця зими: 3 знаки зодіаку, в яких попереду розставання

До кінця цієї зими частина людей розірвуть стосунки. Йдеться про представників і представниць трьох знаків зодіаку.

Діва, Телець і Скорпіон. Саме ці знаки зодіаку можуть розстатися в лютому 2024 року.

До речі 3 знаки зодіаку, які постійно заздрять колишнім

Діва

Цього місяця ви можете відчути, що перестали розуміти одне одного. Життя стало буденним. Нічого не змінюється. Кожен день як попередній. Подумайте, може, досить мучити одне одного. Настав час кожному піти своєю дорогою.

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Телець

Ви можете відчувати напругу в стосунку. Постійні непорозуміння та сварки до добра не доведуть. Обговоріть все спокійно. Інакше є великий ризик розійтися.

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Скорпіон

Можливо, вам вже давно не так весело, як раніше. Спільні інтереси ніби розчиняються. Замість них нові й нові конфліктні ситуації. Якщо готові, поставте крапку. Кохання всього життя ще попереду.

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