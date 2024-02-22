Названо 3 знаки зодіаку, яким категорично не можна бути разом з Рибами
Деякі знаки зодіаку прекрасно доповнюють одне одного, розуміють і можуть зробити справді щасливими. У них ідеальна сумісність. Втім, це не про цю трійку.
Так, Овен, Лев і Стрілець — далеко не найкращі партнери для Риб. У цій парі постійно виникатимуть конфлікти, пише Love 24.
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Овен
Ці люди мають різні погляди на життя. Овен може вважати Риб надто чутливими й непрактичними, зовсім не йти на поступки. Ця пора може часто конфліктувати.
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Лев
Горді й самозакохані Леви завжди хочуть бути у центрі уваги. Втім, Риби мрійники, які нерідко живують у своєму світі. Тож сильні та вперті партнери можуть вважати їх занадто м'якими й несамостійними. Цим знакам важко знайти спільну мову.
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Стрілець
Це зовсім не найкраще поєднання. У них різні погляди на життя та майбутнє. Стрільці можуть вважати Риб занадто мрійливими й емоційними, не розуміти їх. Через це часто можливі конфлікти.
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