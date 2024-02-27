Вони несумісні: Близнюкам не можна бути з цими 3 знаками зодіаку

Деяким знакам зодіаку в жодному разі не можна бути разом. Ці стосунки не приведуть до добра, а навіть навпаки.

Так, астрологи назвали три знаки зодіаку, в яких найгірша сумісність з Близнюками. Зокрема, Рак, Телець і Скорпіон, пише Love 24.

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Рак

Ці знаки зодіаку мають дуже різні характери. Раки відомі своєю емоційністю, чутливістю і потребою в стабільності, тоді як Близнюки зазвичай є енергійними, комунікабельними і відчайдушними. Їм доведеться докласти багато зусиль, аби зрозуміти одне одного.

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Скорпіон

У цій парі ну дуже часто будуть конфлікти. У Близнюків і Скорпіонів різні погляди на життя й цінності. До речі, Скорпіони вперті й не готові йти на поступки.

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Телець

Ці люди можуть мати складні стосунки. Тельці відомі своєю стійкістю, відповідальністю, амбіційністю та постійним прагненням до стабільності. Тоді як Близнюки можуть бути легковажними, також їм часто нелегко всидіти на одному місці. Цим знакам важко зрозуміти одне одного й побудувати міцні стосунки.

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