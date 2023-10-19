Ходять наліво: ці 4 знаки зодіаку найчастіше зраджують

Деякі знаки зодіаку більше схильні до зради, аніж інші. Вони можуть легко скочити в гречку.

За словами астрологів, найчастіше зраджують Овни, Близнюки, Терези та Стрільці. Тож їх партнерам варто бути особливо уважними, пише 24 Канал.

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Близнюки

Найбільше схильні до зради – представники цього знаку зодіаку. Близнюки обожнюють досліджувати та експериментувати. Вони дуже цінують свою свободу. Буденність та одноманітність цим людям не до вподоби. Такі стосунки швидко набриднуть Близнюкам.

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Овен

Цей знак зодіаку перебуває під опікою Марсу – планети сексуальності та агресії. В Овнів дуже високий сексуальний потяг. Вони можуть діяти, навіть не замислюючись. Для запальних і незалежних Овнів вкрай важливо, щоб партнер постійно підтримував полум'я у стосунках.

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Терези

Венера має величезний вплив на Терезів. Вони справжні романтики, зосереджені на стосунках. Прагнуть до гармонії. Втім, якщо не отримують від партнера, те, що їм так потрібно, можуть піти наліво. Опісля будуть відчувати величезну провину. Щоправда, намагатимуться все приховати.

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Стрілець

Ці люди – авантюристи. Вони прагнуть змін і пригод. Якщо стосунки, на думку Стрільців, стали занадто нецікавими, ці партнери можуть піти наліво. До речі, вони люблять і вміють фліртувати.

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