Навіть на пустому місці: хто зі знаків зодіаку найчастіше влаштовує скандал у стосунках

Не всі люди здатні постійно зберігати спокій і розв'язувати питанні мирно. Так, частина знаків зодіаку схильні скандалити.

За словами астрологів, це Овен, Лев, Скорпіон, Телець і Водолій. Ці люди можуть завестися з пів оберта, передає 24 Канал.

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Овен

Ці люди мають сильний характер. Овни можуть хотіти від стосунків так званих американських гірок з великою дозою емоційного напруження. Вони влаштовують скандали.

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Лев

Народжені під цим знаком завжди прагнуть бути в центрі уваги й постійно почуватися важливими. Тож, якщо не отримують цього так, як хочуть, починають скандалити.

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Скорпіон

Ці люди можуть легко розгніватися на партнера та спричинити скандал. До речі, саме Скорпіонів вважають найнебезпечнішим знаком зодіаку.

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Водолій

Водолії, хоч і вважаються дружніми й толерантними, можуть бути дещо непередбачуваними у стосунках. Їхні очікування від партнера можуть бути завеликими. Окрім того, цих людей дуже легко образити. Водолії схильні до скандалів.

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Телець

Люди, народжені під знаком Тельця зазвичай уперті. Вони можуть вступати в конфлікти щодо своїх вподобань та принципів, не бажаючи йти на компроміс навіть з партнером.

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