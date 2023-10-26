Але багато чого зберігається і передається із покоління в покоління, пише Vogue. Які традиції характерні для окремих країн – розкажемо далі.

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Весільні традиції

Щоб мати удачу у шлюбі, наречені в Бразилії пишуть на подолі своєї сукні імена незаміжніх подруг. Подібну традицію мали грецькі красуні, але робили вони це на підошвах черевиків.

У Нігерії наречені традиційно змінюють вбрання під час церемонії. Ба більше – одяг виготовляється заздалегідь з тканин ручної роботи, які символізують плем’я сім’ї нареченої, нареченого або одночасного обох.

У Австрії прийнято святкувати весілля дуже гучно. Феєрверки, петарди, постріли – обов’язковий атрибут. При цьому важливо розпочинати увесь цей хаос зранку, аби розбудити наречену. А самі гучні звуки мають відлякати злих духів.

Замість традиційних обітниць в Японії прийнято пити саке. Наречені та батьки частуються напоєм з трьох різних за розміром чашками. Перший ковток символізує зміцнення зв’язків між родинами. Другий – ненависть, пристрасть і невігластво. А от останній свідчить про свободу від колишніх недоліків.

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У Тунісі святкування розпочинаються за шість днів до самої церемонії. І в перші дні головним атрибутом є хна. Вважається, що вона приносить удачу. У перший день хну наносять на руки та ноги нареченої у вигляді візерунків та метеликів.

А от палкі італійці напередодні весілля співають серенади під вікном своїх наречених. Але ніколи вони цього не зроблять у вівторок чи п’ятницю. У травні та серпні теж не рекомендується брати шлюб.

Мексика відзначається своєю традицією накидати ласо з квітів спочатку на шию нареченого, а потім у вигляді вісімки на плечі нареченої. Роблять це хресні батьки і обов’язково в парі. Сама жінка не може провести такий обряд.

Замість того аби радіти, у Китаї є традиція плакати. Наречена узагалі починає лити сльози за місяць до весілля. Це означає тугу за покинутим домом і вдячність батькам за виховання.

Індія цікава своїми яскравими та незвичними обрядами. В одному з таких використовують куркуму. Вона відома своїми протизапальними та антивіковими властивостями. А ще може висвітлювати колір обличчя. Тому за кілька днів до весілля в домі нареченої збираються жінки, подрібнюють спецію і наносять її на тіло майбутній дружині.

У Великій Британії та США є схожа традиція, за якою у нареченої має бути щось нове, старе, позичене, синє і срібний шестипенсовик у черевику. Ці всі атрибути мають принести удачу у шлюбі.