"Я своїй коханій – тюльпани в целофані": які квіти обрати на перше побачення

I can buy myself flowers, – співає Майлі Сайрус. І має рацію. Однак букет квітів досі вважається найкращим подарунком на першому побаченні.

Експерти зауважують, що для першого побачення найкраще обрати не надто дорогий букет. Квіти у такій ситуації – приємне доповнення, а не головний акцент події. Love 24 розповідає, як обрати букет.

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То які ж квіти дарувати

В ідеалі найкраще обрати для букета улюблені квіти людини, з якою ви йдете на побачення. Відповідь на це питання можна знайти у її соцмережах. Окрім того, завжди гарний варіант – запитати прямо.

Якщо ж вирішуєте підготувати букет сюрпризом, варто врахувати низку факторів:

чи у людини немає алергії (оптимальний варіант – вибрати квіти без яскраво вираженого запаху);

як людині ходити з квітами упродовж побачення (не бажано обирати важкий або громісткий букет);

чи "переживуть" квіти побачення (найкраще обирати букет, який зможе пробувати декілька годин без води).

Флористи зауважують, що класичним та найпопулярнішим варіантом є троянда. Ця квітка – красива, стійка та не має нав'язливого запаху. Також у топі:

півонія;

орхідея;

тюльпан;

ромашка;

конвалія.

Навесні гарним варіантом буде букетик пролісків. Влітку – польових квітів. Восени – жоржини або айстри.

Також наголошують, що варто звертати увагу на пакування букета. Про целофан забуваємо. Можна обрати крафтовий папір або взагалі обійтися без пакування й просто перев'язати букет стрічкою.