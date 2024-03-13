Эксперты отмечают, что для первого свидания лучше выбрать не слишком дорогой букет. Цветы в такой ситуации – приятное дополнение, а не главный акцент события. Love 24 рассказывает, как выбрать букет.

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Так какие же цветы дарить

В идеале лучше всего выбрать для букета любимые цветы человека, с которым вы идете на свидание. Ответ на этот вопрос можно найти в его соцсетях. Кроме того, всегда хороший вариант – спросить прямо.

Если же решаете подготовить букет сюрпризом, стоит учесть ряд факторов:

нет ли у человека аллергии (оптимальный вариант – выбрать цветы без ярко выраженного запаха);

как человеку ходить с цветами на протяжении свидания (не желательно выбирать тяжелый или громоздкий букет);

"переживут" ли цветы свидание (лучше выбирать букет, который сможет пробовать несколько часов без воды).

Флористы отмечают, что классическим и самым популярным вариантом является роза. Этот цветок – красивый, стойкий и не имеет навязчивого запаха. Также в топе:

пион;

орхидея;

тюльпан;

ромашка;

ландыш.

Весной хорошим вариантом будет букетик подснежников. Летом – полевых цветов. Осенью – георгины или астры.

Также отмечают, что стоит обращать внимание на упаковку букета. О целлофане забываем. Можно выбрать крафтовую бумагу или вообще обойтись без упаковки и просто перевязать букет лентой.