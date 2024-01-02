Вимикай скептика, вмикай романтика: 3 казкові love story, які варто подивитися сьогодні

Перші дні Нового року – чудовий час для дива. Зокрема, на екрані. Тому вимикай внутрішнього скептика й ґоу дивитися-передивлятися казкові love story.

Сьогодні говоримо про казки, які перемогли час. Спойлер – у них є принци та принцеси, а добро неодмінно перемагає зло (як і в житті). Тому саме час для десерту та перегляду.

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Казкові love story для гарного настрою

"Три горішки для Попелюшки"

Улюблена казка родом з дитинства. Класична історія Попелюшки дещо видозмінюється, але він того лише отримує свою родзинку. Тобто, звичайно, горішок. Ролі Попелюшки та Принца втілили Лібуше Шафранкова й Павел Травнічек. А локацією для зйомок став прекрасний замок Моріцбург, розташований у Саксонії.

Десерт під фільм: гарячий шоколад, неодмінно з горішками.



"Три горішки для Попелюшки" / Кадр з фільму

"Печера Золотої троянди"

(Усі частини, окрім останньої)

Італійська казка про хоробру принцесу Фантагіро, яка бере меч та долю у свої руки. Фантагіро не чекає, доки її врятує Принц, а сама вирушає назустріч небезпечним пригодам, щоб врятувати королівство свого батька від тривалої війни. І де ж тут love story? Повір, вона вкраде твоє серце. Залишиться тільки обрати – принц чи чаклун?

Десерт під фільм: тирамісу, солодкий-солодкий, але з терпкими кавовими нотками.



"Печера золотої троянди" / Кадр з фільму

"Принцеса-наречена"

Love story, яка не старіє. Історія красуні Жовтець та наймита Уестлі – перевірена часом та мільйонами глядачів з різних куточків світу. Закохані планують одружитися, однак трагедія руйнує їхнє щастя. Здається, на цьому можна закінчувати? Але ні) Щасливий фінал неодмінно настане. А ще в історії є пірати. Чи, точніше, один пірат. І ти здивуєшся, коли дізнаєшся, хто це.

Десерт під фільм: будь-що з полуницями.



"Принцеса наречена" / Кадр з фільму

І нехай 2024 рік подарує нам багато моментів, про які захочеться скласти казки.