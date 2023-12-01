Як зрозуміти, що він – по-справжньому кохає: 5 деталей

Свідомо обирати одне одного щодня й думати "як же мені пощастило" – одне з найголовніших правил у парі. Водночас іноді сумніви у щирості партнера можуть зруйнувати навіть найміцніші стосунки. Бо, як відомо, вода камінь точить.

Як збагнути, що він по-справжньому кохає вас

Звичайно, читати думки інших людей ми поки, на жаль чи на щастя, не навчитися. Проте є 5 доказів того, що ви – у його серці й у його майбутньому.

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Він завжди уважно слухає, що ви кажете, й любить розмовляти з вами. Слухати й чути одне одного – запорука щасливих стосунків. А довгі розмови – ознака, що вам цікаво одне з одним, й партнер цінує вашу думку.

Він пам'ятає, що ви любите. Навіть у дрібницях: "лате, капучино чи какао з корицею?", "ромком на вечір чи фільм жахів під попкорн".

Він любить обговорювати спільні плани різних масштабів. Від поїздки у Карпати на зимові свята до купівлі квартири.

Ви – завжди пріоритет. Навіть на вечірці, куди вже приїхали Анджеліна Джолі й Зендея.

Він охоче спілкується з вашими рідними. Дарує букет мамі на День народження й не забуває, за яку футбольну команду вболіває тато.

Біля кожного з пунктів можете поставити "+"? Вітаємо, у вас – чудові стосунки!