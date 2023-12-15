Момент, коли ти усвідомлюєш, що закохалася – один з найсолодших у житті. Звичайно, жодні метелики у житті не пурхатимуть (а якщо щось таке відчуваєш, варто записатися до лікаря). Водночас у думках таки поселиться одна людина.

І саме з цією людиною ти бажатимеш провести вечір, відпустку, зрештою, життя. Як розпізнати закоханість, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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5 ознак, що ти – закохалася

Весь час прокручуєш у голові, ніби улюблений фільм, ваші спільні моменти. Зокрема, найпобутовіші: як-от він пропустив тебе у дверях або приніс горнятко кави.

Хочеш дізнатися про нього більше. Навіть смішні історії з дитинства видаються захопливішими, аніж серіали від Netflix. Якщо він розповідає, який класний фільм подивився вчора, сто проти одного – ти вже знаєш, що дивитимешся увечері.

Обожнюєш слухати його сміх, як улюблену музику. А моменти, коли в його очах запалюються смішинки, – твої улюблені.

Ледве стримуєшся, щоб не говорити про нього 24 на 7. У різних контекстах. Навіть щось на кшталт "як мене дратує той (ім'я) з відділу маркетингу".

Готова розділити його захоплення. Слухати годинами про нове доповнення до гри, яке щойно вийшло. Підкорити за компанію Говерлу. Нарешті сходити на концерт "Жадана і Собак", яких він слухає нонстоп.

Впізнала себе? Тоді щиро радіємо за тебе й бажаємо прекрасної історії.

