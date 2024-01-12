Як змусити чоловіка заговорити з вами після сварки

Ви щойно посварилися зі своїм бойфрендом, а тепер думаєте, як змусити його з вами заговорити? Нижче є кілька порад, як зробити це правильно і уникнути токсичних розмов та маніпуляцій.

Після будь-якої сварки настає момент примирення. У кожної пари він може відбуватися по-різному.

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Як помиритися з чоловіком після сварки

Найкращий метод – вибачення та прихильність. Якщо у ситуації, яка трапилася, є ваша вина, то найкращий спосіб помиритися – перепросити і сказати, що коханий важливий для вас. Чесно визнайте, у чому ви були неправі і запропонуйте алгоритм дій у майбутньому.

Однак тут є один важливий момент – цим способом не можна зловживати. Якщо при кожній сварці ви одразу побіжите просити вибачення навіть не обдумавши все, то такі вибачення будуть нещирими.

Ще один спосіб помиритися – написати повідомлення. Насправді це не найкращий спосіб і з ним потрібно бути обережним. Ви можете висловити всі свої почуття у тексті, але при цьому пам'ятайте – ніяких образ, звинувачень та лайки. У тексті є один плюс – ви можете уникнути імпульсивності.

Почніть, як і в живій розмові, – з вибачень. Поясніть свої дії, але не продовжуйте боротьбу. Запропонуйте компроміс та зустріч віч-на-віч.

Третій варіант – дайте коханому час. Деякі люди довго відходять після сварок. Якщо вашому партнеру потрібно все осмислити, то не

напосідайте.

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А якщо він неправий?

Якщо ви хочете, аби чоловік зрозумів, що був неправий, то найкращий спосіб – дати йому час. Зупиніть сварку і перестаньте всоте доносити йому свої думки. Нехай він сам осмислить свій вчинок і зрозуміє, що був неправий.