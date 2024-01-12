Після будь-якої сварки настає момент примирення. У кожної пари він може відбуватися по-різному.
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Як помиритися з чоловіком після сварки
Найкращий метод – вибачення та прихильність. Якщо у ситуації, яка трапилася, є ваша вина, то найкращий спосіб помиритися – перепросити і сказати, що коханий важливий для вас. Чесно визнайте, у чому ви були неправі і запропонуйте алгоритм дій у майбутньому.
Ще один спосіб помиритися – написати повідомлення. Насправді це не найкращий спосіб і з ним потрібно бути обережним. Ви можете висловити всі свої почуття у тексті, але при цьому пам'ятайте – ніяких образ, звинувачень та лайки. У тексті є один плюс – ви можете уникнути імпульсивності.
Почніть, як і в живій розмові, – з вибачень. Поясніть свої дії, але не продовжуйте боротьбу. Запропонуйте компроміс та зустріч віч-на-віч.
Третій варіант – дайте коханому час. Деякі люди довго відходять після сварок. Якщо вашому партнеру потрібно все осмислити, то не
напосідайте.
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А якщо він неправий?
Якщо ви хочете, аби чоловік зрозумів, що був неправий, то найкращий спосіб – дати йому час. Зупиніть сварку і перестаньте всоте доносити йому свої думки. Нехай він сам осмислить свій вчинок і зрозуміє, що був неправий.