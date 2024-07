Діамантовий ювілей: пара, яка пробула у шлюбі 60 років, поділилася секретом щастя

Аліса та Алек з Шотландії відсвяткували діамантову річницю шлюбу. Подружжя разом вже 60 років. З цієї нагоди їх привітав король Чарльз ІІ.

Діамантове весілля пари святкують гучно. Зокрема, для закоханих виступила співачка Кейт Макферсон. Вона виконала пісню Can't Help Falling in Love, яку просто обожнюють молодята. Вишенькою на торті свята став лист від короля Чарльза. Він дуже схвилював та розлучив закоханих.

Який рецепт щастя озвучила пара

Алек та Аліса пояснюють секрет свого щастя простими речами: пошуком компромісів, а також – любов'ю до подорожей та пригод. Окрім того, є ще одна важлива деталь: ніколи не лягати спати злими одне на одного.

Завжди знаходьте час один для одного й ніколи не лягайте спати, поки не помиритесь. Пам'ятайте, компроміс – одна з найважливіших складових шлюбу, тож не затягуйте безглузді розбіжності,

– наголосили закохані.



Аліса й Алек – разом 60 років / Daily Record

Наразі Аліса мешкає у будинку для літніх людей. Алек щодня долає відстань, аби зустрітися з коханою. Подружжя має дорослого сина Гаррі, а також – двох онуків. Цікаво, що Гаррі та його кохана відсвяткували свою річницю у той же день, що й Аліса та Алек.