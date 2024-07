Бриллиантовый юбилей: пара, которая пробыла в браке 60 лет, поделилась секретом счастья

Алиса и Алек из Шотландии отпраздновали бриллиантовую годовщину брака. Супруги вместе уже 60 лет. По этому случаю их поздравил король Чарльз II.

Бриллиантовую свадьбу пары празднуют громко. В частности, для влюбленных выступила певица Кейт Макферсон. Она исполнила песню Can't Help Falling in Love, которую просто обожают молодожены. Вишенкой на торте праздника стало письмо от короля Чарльза. Оно очень взволновало и разлучило влюбленных.

Обратите внимание Были супругами в фильме, а теперь – в жизни: Сирша Ронан тайно вышла замуж

Какой рецепт счастья озвучила пара

Алек и Алиса объясняют секрет своего счастья простыми вещами: поиском компромиссов, а также – любовью к путешествиям и приключениям. Кроме того, есть еще одна важная деталь: никогда не ложиться спать злыми друг на друга.

Всегда находите время друг для друга и никогда не ложитесь спать, пока не помиритесь. Помните, компромисс – одна из важнейших составляющих брака, поэтому не затягивайте бессмысленные разногласия,

– отметили влюбленные.



Алиса и Алек – вместе 60 лет / Daily Record

Сейчас Алиса живет в доме престарелых. Алек ежедневно преодолевает расстояние, чтобы встретиться с любимой. У супругов есть взрослый сына Гарри, а также – двух внуков. Интересно, что Гарри и его возлюбленная отпраздновали свою годовщину в тот же день, что и Алиса и Алек.