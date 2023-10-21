5 звичок, які допоможуть зробити стосунки довготривалими: це може ефективно працювати

Перші роки стосунків сповнені веселих побачень та пристрасних зустрічей. Але з часом ці почуття можуть згасати.

Довготривалі стосунки – велика праця обох партнерів. Але фахівці виділили 5 звичок, які допоможуть їх втримати.

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Поради для збереження стосунків

Вирішення проблеми тут і одразу. На думку фахівців, якщо у стосунках виникає якесь непорозуміння чи проблема, її треба вирішувати якомога раніше. Умовно не дати конфлікту "загноюватися". Аналіз тієї чи іншої проблеми може бути складним, але здатність її вирішувати спільно – одна із запорук довготривалих стосунків.

Секс – пріоритет. За даними деяких психологів, період закоханості може тривати від 18 місяців до 3-х років. Після цього пари можуть мати менше сексу та фізичної близькості. Тому для збереження довготривалих стосунків експерти радять зробити його пріоритетом. Це не лише несе користь для фізичного та психічного здоров'я, а, як показують дослідження, посилює задоволення шлюбом.

Секс – це прекрасна можливість дослідити нові грані стосунків та краще пізнати себе і партнера. Щоб ці експерименти були безпечними, використовуйте презервативи Durex® , які протестовані електронікою та пройшли випробування на якість.Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ.*Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Invisible (ультратонкі), 3 шт. та 12 шт. Сертифікати відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Для тих, хто заклопотаний роботою та сімейними турботами, можна внести секс у свій календар. Планування, звісно, звучить не дуже романтично, але це допоможе зберегти пріоритетність.

Прояв любові. Іншим секретом довготривалих стосунків є вияв любові, ніжності та турботи. Попіклуватися про вечерю чи помити машину, фліртувати за сніданком чи просто сказати: кохаю тебе – ці прості речі посилюють зв'язок між парами і зміцнюють стосунки.

Зростання. Сама людина керує своїм життям і особисто може змінити той чи інший її аспект за бажанням. Не є винятком і стосунки. Правильно аналізуючи і розбираючи конфлікти, можна швидко знайти спосіб їх вирішення, а не сприймати як чергову довготривалу перешкоду. Це непогана навичка для довготривалих стосунків.

Нове у стосунках. З роками в кожній родині встановлюються певні правила, звички, графік. Це добре для впорядкованості життя, але не варто забувати про щось нове і несподіване. Різноманітність – родзинка життя, ключ до позитивних емоцій. Нові хобі, заняття допоможуть зберегти тривалі стосунки. І не винятком є сексуальне життя.

Експерти наголошують, не варто пробувати те, що завдає вам дискомфорту. Діліться думками та своїми фантазіями з партнером.