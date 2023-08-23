Що робити, якщо ваші стосунки на межі зриву: 5 цінних порад

23 серпня 2023, 17:00
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У будь-яких взаєминах можуть виникати непорозуміння та конфлікти, навіть якщо вони здаються міцними. Від позитивних емоцій до труднощів – здорові пари стикаються зі всім.

Якщо ви перебуваєте на межі розриву, не впадайте у відчай. У матеріалі 24 Каналу дізнайтеся про кілька стратегій та порад, які можуть вам допомогти врятувати вашу пару.

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Чи варто зберігати стосунки

Насамперед з’ясуйте, чи варті ваші стосунки, щоб їх реанімувати. Подумайте, чи були вони здоровими, чи сходилися з вашими цінностями та, чи підтримував вас ваш партнер.

Стратегії збереження стосунків

  • Займайтесь саморозвитком. Робота над собою є ключовою частиною у зміцненні стосунків. Партнерам важливо розвивати свої цінності та сильні сторони.
  • Висловлюйте подяку. Повсякденні дрібниці варто цінувати й висловлювати вдячність один одному. Це підтримує позитивне спілкування.
  • Насолоджуйтеся моментами. Насолоджуйтеся часом, проведеним разом, будь то повсякденні миті або спеціальні події.
  • Проявляйте зацікавленість. Залишайте зацікавленість одне одним, завдяки цьому ви зможете виявляти нові риси свого партнера.
  • Запросіть на побачення. Організуйте спільний вихід у кіно або до парку. Так ви зможете поговорити про все на світі. 

Проявляйте любов щодня / Pexels

Відновлення щасливих стосунків – це активний процес, який вимагає зусиль обох партнерів. Не впадайте у відчай, адже з правильним підходом ви зможете подолати труднощі та зміцнити вашу пару.

Автор: Даша Птаховська