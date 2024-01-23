Як уникнути болю під час сексу: 10 дієвих порад гінекологині

Багато жінок періодично стикаються з болем під час статевого акту. Терпіти його – не можна. Аби максимально зменшити болісні відчуття, потрібно дотримуватися кількох правил.

Гінекологиня Оксана Негрич поділилася порадами, як зробити секс комфортнішим.

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Як уникнути болю під час сексу

Не поспішайте. Іноді ви можете бути готові до прекрасного сексу всього лиш за хвилину, але у переважній кількості випадків потрібна прелюдія. Жіночий організм має бути достатньо збудженим, а піхва – зволоженою.

Забагато зволоження не буває. Навіть якщо ви дотрималися попереднього правила і піхва вже достатньо зволожилася, при входженні статевого члена все одно може виникнути сухість. У такому випадку потрібно додати лубрикант. Це значно кращий варіант, ніж терпіти дискомфорт.

Обирайте якісні засоби без зайвих добавок та ароматизаторів, щоб уникнути подразнення та алергічних реакцій,

– порадила лікарка.

Спробуйте іншу позицію. Деякі секс-пози є значно болючішими, аніж інші. Наприклад, у позиції, коли жінка стоїть на колінах, а чоловік ззаду, проникнення є глибшим, відповідно – больові відчуття можуть бути сильнішими. Спробуйте кохатися у позі, в якій ви зможете контролювати темп та глибину – жінка зверху, місіонерська або поза ложки (ззаду на боку).

Використовуйте додаткові девайси. Якщо ви вже спробували різні позиції, але нічого не допомогло, то використайте звичайну подушку під сідниці або поперек. Це допоможе знизити відчуття напруги та дискомфорт в суглобах і м'язах, а також змінить кут проникнення.

Також можете спробувати використати секс-іграшки для більшого задоволення.



Важливі умови для комфортного сексу / Фото Los Muertos Crew, Pexels

Створіть комфортне середовище для сексу. Іноді важко повністю розслабитися та насолодитися моментом, тому саме приємна атмосфера є запорукою хорошого сексу. Увімкніть спокійну музику, запаліть свічки, налаштуйте комфортну температуру. Це все дозволить вам почуватися спокійніше та зосередитись на моменті.

Спорожнення сечового міхура та тепла ванна перед статевим актом допоможуть зменшити неприємні відчуття. Іноді допустимим є вживання безрецептурних знеболювальних засобів, але зловживати категорично не рекомендую,

– наголосила Негрич.

Якщо після статевого акту виникло печіння – прикладіть до вульви лід, але обов'язково загорніть його у рушник.

Будьте відвертими. Чесно скажіть партнеру про свої больові відчуття. Можливо, вам варто змінити частоту, швидкість або темп. Якщо ж ви наважуєтеся на експерименти, то опісля обов'язково обговоріть, що вам сподобалося, а що – ні.

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Робіть перерви. Біль може означати, що ваше тіло потребує перерви між статевими актами. Прислухайтеся до себе і спробуйте інші варіанти: масаж, зовнішню стимуляцію або ж просто обійми та поцілунки.

Не змушуйте себе. Запам'ятайте – ви не повинні терпіти біль під час сексу й робити те, що вам не подобається. У перспективі це лише погіршить ваші стосунки з партнером.

Зауважимо, якщо біль виникає регулярно, а з часом навіть посилюється, то краще звернутися до лікаря.