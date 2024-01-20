Вченим стало цікаво: як "залипання" у тіктоці або гортання стрічки в інстаграмі чи фейсбуці впливає на секс. Спойлер – все дуже погано.

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Аби розставити крапки над "і", португальські вчені провели детальне дослідження. Результат – шокував.

Що вдалося з'ясувати

З тисяч охочих взяти участь в експерименті вчені обрали понад 500 жінок та понад 170 чоловіків. 90% з них заявили, що перебувають у стосунках з партнерами або партнерками. Середній вік учасників та учасниць – 24 роки.

Експеримент стартував, і вже невдовзі жінки, які постійно "зависали" у соцмережах, заявили про суттєві проблеми зі збудженням. Заняття сексом доставляло фізичний дискомфорт, а досягнути оргазму було набагато складніше.

Не більше пощастило й чоловікам. Джентльмени, які визнали свою залежність від соцмереж, відчували суттєво нижчий рівень сексуального бажання. "Бонусом" йшли складнощі у досяганні оргазму та загальна сексуальна невдоволеність.

Тим часом чоловіки та жінки, які користувалися соцмережами помірно, навпаки відзначили, що їхнє сексуальне життя суттєво покращилося.

Згодом схожий експеримент провели й у США. Вчені досліджували вплив фейсбуку на секс. Висновок теж не потішив фанатів соцмереж: чим більше людина приділяла час своєму віртуальному життю, тим гірше у реальності було з сексом.

Звичайно, не означає, що варто видалятися з усіх соцмереж в ім'я класного сексу. Головне тут – здоровий баланс. Вчені зауважують: соцмережі досі не здатні відібрати у людства секс. Однак вже почали негативно впливати на нього.