Щоб зберегти шлюб, Тамі переїхала до іншої кімнати. Це не вбило їхню близькість з чоловіком, а лише зміцнило шлюб.

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Історія Тамі надихає на зміни

Упродовж 15 років у шлюбі Тамі неабияк страждала. Все тому, що у її чоловіка – апное. Це – стан, при якому у процесі сну дихання періодично зупиняється й відновлюється. Чоловік дуже сильно хропів. Окрім того, він мав звичку прокидатися о 05:00. Тамі пробуджувалася й більше не могла заснути. А вранці вона зривалася на чоловіка.

Вперше, що таке щастя, Тамі зрозуміла, коли через ангіну на декілька днів переїхала в іншу кімнату. Згодом вона вирішила: настав час ночувати не разом. Цей досвід виявився дуже позитивним не лише для Тамі, але й для її шлюбу.

Люди думають, що їхнє особисте життя постраждає, якщо вони вирішать спати в різних ліжках, але це не так. Близькість виникає в тисячах маленьких моментів упродовж дня,

– наголосила Тамі.



Тамі з радістю ділиться досвідом / Business Insider

Вона також додала, що дуже щаслива, адже її коханий цікавиться її здоров'ям й готовий на все, аби вона справді стала щасливою.