"Мій коханий – залежний від іншої жінки": її особа шокує найбільше

Джилл розповіла у мережі, що вже два роки перебуває у щасливих стосунках з хлопцем на ім'я Бен. Він – турботливий, цікавий та орієнтований на створення сім'ї. Водночас є одне але.

Бен буквально залежний від іншої жінки. Джилл, терпець якої вже уривається, розповіла свою історію на сайті Reddit.

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Як залежність Бена руйнує стосунки

Джилл зауважила, що ця таємнича інша жінка – насправді молодша сестра Бена. Це робить ситуацію легшою та складнішою водночас.

Однак останнім часом його молодша сестра все частіше фігурує у наших повсякденних розмовах, і це починає мене турбувати,

– наголосила Джилл.



Загадкова сестра псує все / Unsplash

Як це проявляється:

Коли Джилл та Бен обговорювали фільм, він сказав, що завжди робить це зі своєю молодшою сестрою, бо вона – дуже тонко відчуває.

Коли Джилл хотіла змінити роботу, Бен розповідав, як чудово його сестра впоралася з цим викликом.

Коли Джилл щось робить, Бен постійно коментує: "сестрі це сподобалося б", "сестра б це засудила", "сестра не любить такого на вечерю".

Джилл більше не витримує. Їй починає здаватися, що у цих стосунках їх – вже троє.