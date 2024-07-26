"Мій коханий – залежний від іншої жінки": її особа шокує найбільше
Джилл розповіла у мережі, що вже два роки перебуває у щасливих стосунках з хлопцем на ім'я Бен. Він – турботливий, цікавий та орієнтований на створення сім'ї. Водночас є одне але.
Бен буквально залежний від іншої жінки. Джилл, терпець якої вже уривається, розповіла свою історію на сайті Reddit.
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Як залежність Бена руйнує стосунки
Джилл зауважила, що ця таємнича інша жінка – насправді молодша сестра Бена. Це робить ситуацію легшою та складнішою водночас.
Однак останнім часом його молодша сестра все частіше фігурує у наших повсякденних розмовах, і це починає мене турбувати,
– наголосила Джилл.
Загадкова сестра псує все / Unsplash
Як це проявляється:
- Коли Джилл та Бен обговорювали фільм, він сказав, що завжди робить це зі своєю молодшою сестрою, бо вона – дуже тонко відчуває.
- Коли Джилл хотіла змінити роботу, Бен розповідав, як чудово його сестра впоралася з цим викликом.
- Коли Джилл щось робить, Бен постійно коментує: "сестрі це сподобалося б", "сестра б це засудила", "сестра не любить такого на вечерю".
Джилл більше не витримує. Їй починає здаватися, що у цих стосунках їх – вже троє.