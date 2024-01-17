Замість тисячі ліків: як ранковий секс може змінити життя й здоров'я

Медики дійшли висновку, що ранковий секс – дуже корисний для здоров'я. Бадьорить краще, аніж кава. Й перезавантажує здоров'я ефективніше, аніж чимало ліків.

Загалом секс вранці – найкращий спосіб почати день. Він може покращити водночас фізичний та моральний стан. Емоційна та фізична близькість з партнером або партнеркою дарує відчуття тепла, безпеки та створює ту саму настільки потрібну нам "зону комфорту".

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Першою позитивний ефект від ранкового сексу відчує серцево-судинна система. Окрім того, ти зрозумієш, що пам'ять раптом покращилася, а рівень стресу упродовж дня – суттєво знизився.

Сексуальне збудження збільшує частоту серцевих скорочень і досягає піку під час кульмінації. Зрештою, це чудово для вашої серцево-судинної системи,

– мовиться у повідомленні.

Як ранковий секс впливає на здоров'я

Нормалізує артеріальний тиск;

знижує рівень загрози інсульту;

знижує рівень загрози інфаркту;

покращує пам'ять;

покращує імунну систему;

допомагає впоратися з тривогою.

Також ранковий секс сприяє вивільненню окситоцину та дофаміну. А це означає, що упродовж дня не бракуватиме бадьорості та гарного настрою.

Окрім того, вчені заявили, що регулярний секс активізує розумовий потенціал обох партнерів. Бонусом також йде підвищене лібідо.

І, звичайно, ранковий секс позитивно впливає на розвиток стосунків.