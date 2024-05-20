Вчені нарешті назвали найкращий спосіб розірвати стосунки

Розірвати стосунки з колись коханою людиною – справжнє випробування. Головне тут дібрати слова, які допоможуть не завдати ще більшого болю, аніж це зробить сам вчинок.

Американські вчені вирішили проаналізувати ситуацію з наукового погляду. Зрештою, вони дійшли висновку, що чесність тут – понад усе.

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Як найкраще розійтися з партнером або партнеркою

Результати дослідження показали, що найкращий варіант – набратися сміливості й відверто сказати "я хочу розійтися з тобою". Спершу це формулювання може здатися надто жорстким, водночас воно не залишає жодних нюансів, які можна трактувати по-різному.

Зайва драматизація лише ускладнить ситуацію. Тому правду потрібно казати чесно та чітко. Окрім того, зауважують, що клішовану фразу "причина не в тобі, а в мені" вже можна не озвучувати. Вона звучить так часто, що стала банальністю, яка не розкриє жодної індивідуальності конкретних стосунків.

Також експерти рекомендують не починати відразу після розставанні нові стосунки. Навіть якщо вам здається, що ви нарешті зустріли те саме справжнє й особливе кохання, варто дати собі паузу. Хоча б тиждень. Цей час найкраще присвятити собі. Наприклад, сходити на побачення з найважливішою людиною у вашому житті – з самим або самою собою.