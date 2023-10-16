Правила трьох питань: як правильно розірвати заручини

Інколи дехто з партнерів може поквапитися з рішенням одружитися чи вийти заміж. Це може трапитися під тиском оточуючих чи власною невпевненістю. І настає той так званий червоний момент, коли приходить чітке розуміння: заручини були помилкою.

У такому випадку варто ставити крапку в стосунках та будь-яких підготовках до свята, вважають фахівці. Вони діляться порадами, як правильно розірвати заручини.

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Чи варто розривати заручини

Розірвання заручин – особисте рішення, на яке точно ніхто не має впливати. Тут варто собі поставити декілька питань, які допоможуть розібратися у правильності вчинку:

вашим стосункам бракує здорового спілкування. Планування весілля – перше випробування для пар щодо того, чи можете ви нормально спілкуватися і шукати спільний компроміс. Якщо комусь із партнерів важко це зробити – отже стосунки рухаються у хибному напрямку;

у вас різні фінансові цілі та цінності. Організація весілля – це безумовно певне капіталовкладення. Якщо один із партнерів економить, інший витрачає зовсім не на те, що планувалося – тут теж варто задуматися. Звісно, кожен партнер має свої звички щодо витрат, але якщо вони у плані весілля викликають чималі розбіжності, варто оцінити на якому етапі стосунків ви знаходития;

ваша сімейна динаміка різна. Сімейні цінності, кажуть фахівці, можуть будувати або руйнувати стосунки. Варто щоб і ви, і ваш партнер розділяли їх.

Як правильно розірвати заручини

Отже, якщо ідея об'єднатися у подружню пару була й дійсно помилкою, варто не затягувати і розривати заручини. Це складне завдання. Але є декілька правил, які дозволять зробити це шанобливо:

проявіть співчуття до колишнього партнера. Можливо ви довго обдумували відповідне рішення, а от для вашої другої половинки це може бути раптовістю. Тому повідомляйте відповідну новину м'яко, робіть це особисто і не зосереджуйте розмову на недоліках;

розкажіть родині та друзям. Лише після того, як ви поговорите з партнером, озвучте новину рідним. Знайдіть для цього правильний емоційний момент;

розповідайте те, що вважаєте за потрібне. Не варто вдаватися у всі подробиці розмови з тепер уже колишнім партнером. Ніхто не має знати ваші таємниці. Якщо вам некомфортно від таких подробиць – ви абсолютно сміливо можете лишити їх при собі.

Також розібратися з цим питанням може допомогти психотерапевт. Не відмовляйтеся і не нехтуйте допомогою фахівців. Працюючи разом, ви точно приймете правильне, зважене рішення.