Правила трех вопросов: как правильно разорвать помолвку

Иногда некоторые из партнеров могут поторопиться с решением жениться или выйти замуж. Это может случиться под давлением окружающих или неуверенностью. И наступает тот так называемый красный момент, когда приходит четкое понимание: помолвка была ошибкой.

В таком случае следует ставить точку в отношениях и любых подготовках к празднику, считают специалисты. Они делятся советами, как правильно разорвать помолвку.

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Стоит ли разрывать помолвку

Разрыв помолвки – личное решение, на которое точно никто не должен влиять. Здесь стоит задать себе несколько вопросов, которые помогут разобраться в правильности поступка:

вашим отношениям не хватает здорового общения. Планирование свадьбы – первое испытание для пар относительно того, можете ли вы нормально общаться и искать общий компромисс. Если кому-то из партнеров трудно это сделать – значит отношения двигаются в ложном направлении;

у вас разные финансовые цели и ценности. Организация свадьбы – это, безусловно, определенное капиталовложение. Если один из партнеров экономит, другой тратит совсем не на то, что планировалось – здесь тоже следует задуматься. Конечно, каждый партнер имеет свои привычки по поводу расходов, но если они в плане свадьбы вызывают немалые разногласия, то стоит оценить на каком этапе отношений вы нахождения;

ваша семейная динамика разная. Семейные ценности, говорят специалисты, могут выстраивать или разрушать отношения. Следует, чтобы и вы, и ваш партнер разделяли их.

Как правильно разорвать помолвку

Итак, если идея объединиться в супружескую пару была действительно ошибкой, стоит не затягивать и разрывать помолвку. Это сложная задача. Но есть несколько правил, которые позволят сделать это уважительно:

проявите сочувствие к бывшему партнеру. Возможно, вы долго обдумывали соответствующее решение, а вот для вашей второй половинки это может быть внезапностью. Поэтому сообщайте соответствующую новость мягко, делайте это лично и не сосредотачивайте разговор на недостатках;

расскажите семье и друзьям. Только после того как вы поговорите с партнером, озвучьте новость родным. Найдите для этого правильный эмоциональный момент;

рассказывайте то, что считаете нужным. Не стоит вдаваться во все подробности разговора с уже бывшим партнером. Никто не должен знать ваших тайн. Если вам некомфортно от таких подробностей вы абсолютно смело можете оставить их при себе.

Также разобраться с этим вопросом может помочь психотерапевт. Не отказывайтесь и не пренебрегайте помощью специалистов. Работая вместе, вы точно примете правильное, взвешенное решение.