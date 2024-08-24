Тривалі стосунки – не вирок для сексу: 5 порад, які наповнити інтимне життя

У багатьох пар, які вже довго разом або мають дітей, можуть виникати проблеми у ліжку. Секс перестає бути таким захопливим, як раніше, й партнери вирішують взагалі ним не займатися. Та повернути пристрасть у ліжко насправді можливо і це навіть не складно. Головне – мати бажання.

Є 5 дієвих порад, які допоможуть справитися з проблемою і знову отримувати неймовірне задоволення від сексу з коханою людиною.

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"Я не збуджуюся"

Сексуальне бажання іноді може зникати, таке буває у всіх. У фільмах герої зривають один з одного одяг від бажання, однак в реальному житті таке трапляється нечасто. Зазвичай людям потрібно більше часу, щоб "завестися".

Якщо ж лібідо впало, то експерти рекомендують не акцентуватися на сексі з проникненням, а займатися іншими речами, так би мовити – почати спочатку. Цілуйтеся, торкайтеся один одного, приймайте разом душ і не думайте про продовження. Уявіть, що ви знову підлітки і це ваш перший раз. Так ви зможете запалити іскру бажання, яка рано чи пізно спалахне й приведе вас до неповторного сексу.

"Секс надто одноманітний"

Якщо ви роками займається коханням з однією людиною, то зрозуміло, що в один момент секс починає ставати одноманітним. Однак це означає лише те, що ви добре знаєте тіла один одного, а тому одразу робите те, що любите.

Спробуйте поєднати ваші старі прийоми з новими. Наприклад, займіться коханням у новому місці, пограйте у рольові ігри, обговоріть ваші фантазії тощо. Це допоможе урізноманітнити сексуальне життя.

"Для сексу нема часу"

Робота, домашні обов'язки, догляд за дітьми – серед усіх цих справ часу на секс може не вистачати. Саме тому корисним буде планування днів, коли ви зможете повністю віддатися коханій людині і не відвертати свою увагу на інші речі.

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Хтось може подумати, що через планування втрачається романтика, однак це не так. Навпаки, приємне очікування особливого дня допоможе вам "розігрітися" і налаштуватися на правильний настрій.

"Мені не подобається моє тіло"

Після пологів або вікових змін люди можуть відчувати невпевненість через вигляд їхнього тіла. Від цього дуже страждає сексуальне життя, адже людина не може повністю розслабитися і насолоджуватися моментом – вона постійно думає про зовнішній вигляд.

У такому випадку важливо практикувати усвідомленість. В момент інтимної близькості акцентуйте свою увагу на відчуттях. Спробуйте зосереджуватися на конкретних речах, це допоможе уникнути нав'язливих думок про зовнішній вигляд.

"Занадто швидкий секс"

Якщо ваш партнер кінчає занадто швидко, спробуйте іншу позу або ж – триваліші прелюдії.

Повернути пристрасть у ліжко – можливо, але для цього мають постаратися двоє.